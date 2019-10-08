|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:30
Slx написав:
Раз пошли вопросы про 3Д - если вырубить СМС-банкинг, операции, получается, провести невозможно будет?
Традиционный в таком случае вопрос: а зачем вырубать бесплатную услугу?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7301
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:33
Slx
3д це сервісне повідомлення,воно немає відношення до смс,тому в будь-якому випадку повинно прийти,але банк може налаштувати,як хочеш,це точно отп навіть в тарифах так пишуть.
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 298
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:35
tarasum написав: Vorlon написав:tarasum
В чём прикол именно 3k?
Ідея немає 3д захисту,тестування кредитки,більше для поповнення мобільного не треба)))
3DS у идеи есть. Но только по MC.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 06:37
tarasum написав:Vorlon
Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?
Портмоне по картам УПЦ 3Ds не спрашивает. По крайней мере коммуналку.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2944
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:11
greenozon написав: Slx написав:
Про наявність опції в додатку нічого не знаю.
в моб. додатку Ашану є секція, ще можна додати картку
Только с дебетовыми картами они работают, так что тут пролет
-
anis
-
-
- Повідомлень: 1926
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:34
anis написав:
Только с дебетовыми картами они работают
Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7301
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40
Vorlon написав: anis написав:
Только с дебетовыми картами они работают
Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные...
Главное что в данном случае это вообще смысла не имеет.
Так что слабо в это верится.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35154
|4347385
|
|
|77201
|9133250
|
Сер 09 жов, 2019 07:00
cdj2
|
|13514
|1895925
|
|