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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1644164516461647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:30

  Slx написав:Раз пошли вопросы про 3Д - если вырубить СМС-банкинг, операции, получается, провести невозможно будет?

Традиционный в таком случае вопрос: а зачем вырубать бесплатную услугу?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:33

Slx
3д це сервісне повідомлення,воно немає відношення до смс,тому в будь-якому випадку повинно прийти,але банк може налаштувати,як хочеш,це точно отп навіть в тарифах так пишуть.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:35

Re: Идея Банк

tarasum написав:
  Vorlon написав:tarasum
В чём прикол именно 3k?

Ідея немає 3д захисту,тестування кредитки,більше для поповнення мобільного не треба)))
3DS у идеи есть. Но только по MC.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 06:37

Re: Идея Банк

tarasum написав:Vorlon
Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?
Портмоне по картам УПЦ 3Ds не спрашивает. По крайней мере коммуналку.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:11

Re: Идея Банк

greenozon написав:
  Slx написав:Про наявність опції в додатку нічого не знаю.


в моб. додатку Ашану є секція, ще можна додати картку
Только с дебетовыми картами они работают, так что тут пролет
anis
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:34

  anis написав:Только с дебетовыми картами они работают

Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40

  Vorlon написав:
  anis написав:Только с дебетовыми картами они работают

Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные... :?


Главное что в данном случае это вообще смысла не имеет.
Так что слабо в это верится.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28

Re: Идея Банк

Через Респаун Кард подал заявку вчера после обеда, до сих пор не перезвонили.

Просьба в приват написать где искать рекламу Нью Кард или саму ссылку для составления заявки.
Спасибо.
Slx
 
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