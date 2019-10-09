Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 жов, 2019 23:30
Slx написав:
Раз пошли вопросы про 3Д - если вырубить СМС-банкинг, операции, получается, провести невозможно будет?
Традиционный в таком случае вопрос: а зачем вырубать бесплатную услугу?
Vorlon
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Додано: Сер 09 жов, 2019 06:33
Slx 3д це сервісне повідомлення,воно немає відношення до смс,тому в будь-якому випадку повинно прийти,але банк може налаштувати,як хочеш,це точно отп навіть в тарифах так пишуть.
tarasum
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Додано: Сер 09 жов, 2019 06:35
tarasum написав: Vorlon написав: tarasum
В чём прикол именно 3k?
Ідея немає 3д захисту,тестування кредитки,більше для поповнення мобільного не треба)))
3DS у идеи есть. Но только по MC.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Сер 09 жов, 2019 06:37
tarasum написав: Vorlon Сайт портмоне було вкоде,картка кбо,мастеркард,оплата 26.09.19,пробував разів з 5. Кожний раз був вкоде. Який сайт у вас з 3д?Оплачую в інтернеті тільки мобілку( комун.платеж немає кешбеку). Що ще можна оплатити в інтернеті?
Портмоне по картам УПЦ 3Ds не спрашивает. По крайней мере коммуналку.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн (ну и я тоже). Страница заказа:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:11
greenozon написав: Slx написав:
Про наявність опції в додатку нічого не знаю.
в моб. додатку Ашану є секція, ще можна додати картку
Только с дебетовыми картами они работают, так что тут пролет
anis
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:34
anis написав:
Только с дебетовыми картами они работают
Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные...
Vorlon
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Додано: Сер 09 жов, 2019 08:40
Vorlon написав: anis написав:
Только с дебетовыми картами они работают
Ого - впервые вижу в Украине чтобы карты делили на дебитовые и кредитные...
Главное что в данном случае это вообще смысла не имеет.
Так что слабо в это верится.
Aps
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28
Через Респаун Кард подал заявку вчера после обеда, до сих пор не перезвонили.
Просьба в приват написать где искать рекламу Нью Кард или саму ссылку для составления заявки. Спасибо. П.С. Извиняйте, что не в той теме отписал, поспешил.
Востаннє редагувалось
Slx
в Чет 10 жов, 2019 11:11, всього редагувалось 2 разів.
Slx
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:01
Slx написав:
Через Респаун Кард подал заявку вчера после обеда, до сих пор не перезвонили.
Просьба в приват написать где искать рекламу Нью Кард или саму ссылку для составления заявки.
Спасибо.
В фейсбуці реклами море))) Спробуйте, напишіть результат
https://www.facebook.com/29633968373197 ... 2/?app=fbl
tarasum
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Додано: Чет 10 жов, 2019 11:10
tarasum написав:
Дякую.
Тільки зараз побачив, що не в тій темі підписав, всім сорянка.
Slx
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