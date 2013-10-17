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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:01
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:27
Предавторизация при онлайн покупках
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD. Какую карту лучше, если встречусь все таки с предавторизацией?
Спасибо.
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:31
STIGA
А какая разница? Идее побоку, есть она или нет. Например, за покупки в Розетке в ТАС мне приходилось выбивать кэшбек. Здесь всё автоматом!
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