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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1645164616471648

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:07

Пришёл кэшбек :)
Vorlon
 
Повідомлень: 7339
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:01

  Slx написав:Велкеш - якась фігня із "скануй штрихкод і оплачуй через телефон" то ж мабуть також інет-оплата. Але ще не перевіряв

Тут шляпа - проходить як манісенд
KVV
 
Повідомлень: 191
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:27

Предавторизация при онлайн покупках

Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?

Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD. Какую карту лучше, если встречусь все таки с предавторизацией?

Спасибо.
STIGA
 
Повідомлень: 26
З нами з: 22.01.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:31

STIGA
А какая разница? Идее побоку, есть она или нет. Например, за покупки в Розетке в ТАС мне приходилось выбивать кэшбек. Здесь всё автоматом!
Vorlon
 
Повідомлень: 7339
З нами з: 14.06.13
Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:47

ОБС, что скоро будет приложение, ГП, доставка карт курьером.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4155
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:04

Тююю, а я вот думаю свои счета позакрывать
Кредитку тут мне не дают, думаю из-за Михи
Пользуюсь картой жены :wink:
А больше ничо антиресного здесь :(
Ну разве шо иногда развлекаюсь, вводя ОТП-пароли с буХваШками и пытаясь найти запятую вместо точки на нампаде :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16

Re: Идея Банк

А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3158
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Подякував: 750 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:32

  2XL написав:А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством

Ага! Всё верно.
Vorlon
 
Повідомлень: 7339
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Подякував: 365 раз.
Подякували: 729 раз.
 
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