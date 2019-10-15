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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:07
Пришёл кэшбек
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Vorlon
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:01
Slx написав:
Велкеш - якась фігня із "скануй штрихкод і оплачуй через телефон" то ж мабуть також інет-оплата. Але ще не перевіряв
Тут шляпа - проходить як манісенд
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KVV
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:27
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD. Какую карту лучше, если встречусь все таки с предавторизацией?
Спасибо.
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STIGA
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Додано: Суб 12 жов, 2019 21:31
STIGA
А какая разница? Идее побоку, есть она или нет. Например, за покупки в Розетке в ТАС мне приходилось выбивать кэшбек. Здесь всё автоматом!
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Vorlon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:47
ОБС, что скоро будет приложение, ГП, доставка карт курьером.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:04
Тююю, а я вот думаю свои счета позакрывать
Кредитку тут мне не дают, думаю из-за Михи
Пользуюсь картой жены
А больше ничо антиресного здесь
Ну разве шо иногда развлекаюсь, вводя ОТП-пароли с буХваШками и пытаясь найти запятую вместо точки на нампаде
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16
А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:32
2XL написав:
А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством
Ага! Всё верно.
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Vorlon
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