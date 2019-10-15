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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:49
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:51
ramaz
Выложили старую версию случайно.
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Сер 16 жов, 2019 17:30
kreuz