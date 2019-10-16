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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1646164716481649

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:49

  Vorlon написав:ramaz
Вы о чём?

Умови повернення коштів по торгових операціях (CashBack) в АТ «Ідея Банк»
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:51

ramaz
Выложили старую версию случайно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  2XL написав:А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством

Ага! Всё верно.
Колхозище
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50

2XL, в попередника Ідеї, Плюсбанку, навіть пластику не було.
Нічого сташного...виправляться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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