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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:49
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ramaz
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:51
ramaz
Выложили старую версию случайно.
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Vorlon
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46
Vorlon написав: 2XL написав:
А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством
Ага! Всё верно.
Колхозище
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50
2XL, в попередника Ідеї, Плюсбанку, навіть пластику не було.
Нічого сташного...виправляться.
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