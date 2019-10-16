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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:49
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Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46
Re: Идея Банк
Колхозище
Размер имеет значение.
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50
2XL, в попередника Ідеї, Плюсбанку, навіть пластику не було.
Нічого сташного...виправляться.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51
Re: Идея Банк
Года два примерно как работает такая оплата, им не хватило? Подозреваю, что только им.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:39
Re: Идея Банк
Кредобанк на этой неделе запустил поддержку google pay. Думал поляки принципиально против.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:49
Ідея банк в акції на Мінфіні
+50грн !
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