|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:49
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 321
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:51
ramaz
Выложили старую версию случайно.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7343
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 365 раз.
- Подякували: 730 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:46
Vorlon написав: 2XL написав:
А что, идеи карты нельзя добавить в G pay?!
Пишет, что не может быть платежным средством
Ага! Всё верно.
Колхозище
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50
2XL, в попередника Ідеї, Плюсбанку, навіть пластику не було.
Нічого сташного...виправляться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29732
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:51
Квесторе_поверніться написав:2XL, в попередника Ідеї, Плюсбанку, навіть пластику не було.
Нічого сташного...виправляться.
Года два примерно как работает такая оплата, им не хватило? Подозреваю, что только им.
Размер имеет значение.
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3161
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 750 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:39
Кредобанк на этой неделе запустил поддержку google pay. Думал поляки принципиально против.
-
renegade
-
-
- Повідомлень: 105
- З нами з: 22.08.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:49
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6198
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:20
STIGA написав:
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD.
З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:37
Ой+ написав: STIGA написав:
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD.
З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів.
CVV таки був...мабуть.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29732
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1500 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:50
Квесторе_поверніться Був, але з звичайної КБВ що не будь дрібязкове оплачував в інтернеті, то все якісь коди, а тут зразу гроші пішли. Зараз підключив СМС інформуваня по онлайновій картці.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2861
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77531
|9163989
|
Чет 17 жов, 2019 10:51
Hella
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6193
|1407005
|
|
|13617
|1905448
|
Сер 16 жов, 2019 22:08
V2
|