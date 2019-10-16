Ой+ написав:
З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів.
Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55
Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27
Re: Идея Банк
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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