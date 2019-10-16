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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55

  Ой+ написав:
  STIGA написав:Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?

Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD.


З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів. :shock:

Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27

Re: Идея Банк

  klug написав:Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?


Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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