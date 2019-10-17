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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55
Ой+ написав: STIGA написав:
Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?
Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD.
З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів.
Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27
klug написав:
Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:06
Ой+ написав:
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД
Потому и дали...
Наверное для вас с вашими доходами и кредитками она "обязательна" для выдачи этой карты
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Slx
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:01
Ой+ написав: klug написав:
Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Дзвонять всім,дав ліві номера,то плювалися. В них допит,а не заявка на кредитка(((
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tarasum
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