RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1647164816491650

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:55

  Ой+ написав:
  STIGA написав:Прошу совета у ветеранов. Хочу закупиться через сайт Эпицентра 27.ua , но не знаю там есть или нет предавторизация? Как это можно узнать точно?

Думаю задействовать IDEA CardBlancheOnline или UKRSIB NEW CARD.


З третьої спроби раз в місяць замовити КБВО банк таки видав мені КБ-онлайн. Купляв на 27уа - зняло гроші взагалі без всяких кодів. :shock:

Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 18.08.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:27

Re: Идея Банк

  klug написав:Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?


Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2878
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:06

  Ой+ написав:Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД

Потому и дали...
Наверное для вас с вашими доходами и кредитками она "обязательна" для выдачи этой карты :)
Slx
 
Повідомлень: 204
З нами з: 23.07.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:01

  Ой+ написав:
  klug написав:Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?


Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.

Дзвонять всім,дав ліві номера,то плювалися. В них допит,а не заявка на кредитка(((
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 337
З нами з: 16.10.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 23:04

Re: Идея Банк

tarasum написав:Дзвонять всім,дав ліві номера,то плювалися. В них допит,а не заявка на кредитка(((

Да, там невменяемые работают
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 16:05

Re: Идея Банк

Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.

Польская компания Getin Holding S.A., базирующаяся во Вроцлаве, сообщила 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

«В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис», со штаб-квартирой в Киеве», - говорится в сообщении холдинга, сообщает FinClub.

Название фонда не раскрывается.

В соответствии с Письмом о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

В соответствии с графиком, установленным сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в I квартале 2020 года.

https://finclub.net/news/ideya-bank-vys ... dazhu.html
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:33

  Aps написав:Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.

Польская компания Getin Holding S.A., базирующаяся во Вроцлаве, сообщила 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.

«В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис», со штаб-квартирой в Киеве», - говорится в сообщении холдинга, сообщает FinClub.

Название фонда не раскрывается.

В соответствии с Письмом о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.

В соответствии с графиком, установленным сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в I квартале 2020 года.

https://finclub.net/news/ideya-bank-vys ... dazhu.html

Тигибко заберет?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 346
З нами з: 09.03.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 17:47

Лучше б Г.Краснов
Bosstone
 
Повідомлень: 1347
З нами з: 21.04.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1647164816491650
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бекас, ingtrans і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1371, 1372, 1373
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13724 1914657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 17:41
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 7777, 7778, 7779
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
77788 9184863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 16:48
mephala
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3525, 3526, 3527
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
35269 4361501
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 15:14
ShOV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16498)
22.10.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.