klug написав:Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
klug написав:Страховку оформили? Ліміт нормальний дали? У інших банках багато кредиток?
Страховка сказали, що обов'язкова 1% від заборгованості на РД, але збираюсь гаситись в 0, щоб обійтись без абонплати та страховки, хіба дійсно велика сума буде, що вигідніше 2 міс покористуватись грейсом. Ліміт як просив - 20 тис. Кредиток букетик - кожна зі своїми кешбеками. Збирали телефони, але нікому дзвонили.
Дзвонять всім,дав ліві номера,то плювалися. В них допит,а не заявка на кредитка(((
Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.
Польская компания Getin Holding S.A., базирующаяся во Вроцлаве, сообщила 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.
«В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис», со штаб-квартирой в Киеве», - говорится в сообщении холдинга, сообщает FinClub.
Название фонда не раскрывается.
В соответствии с Письмом о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.
В соответствии с графиком, установленным сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в I квартале 2020 года.
Aps написав:Собственник Идея Банка - польский Getin Holding S.A. - выставил украинскую «дочку» на продажу.
Польская компания Getin Holding S.A., базирующаяся во Вроцлаве, сообщила 22 октября на сайте Варшавской фондовой биржи о подписании письма о намерениях с фондом прямых инвестиций.
«В письме о намерениях фонд выразил желание купить до 100% акций Идея Банка, базирующегося во Львове, и до 100% ООО «Нью Финанс Сервис», со штаб-квартирой в Киеве», - говорится в сообщении холдинга, сообщает FinClub.
Название фонда не раскрывается.
В соответствии с Письмом о намерениях, Фонд проведет 6-недельное исследование компаний и комплексную юридическую экспертизу (due diligence), а после ее положительного результата согласует условия рассматриваемой транзакции, включая размер пакета акций и долей потенциальной сделки.
В соответствии с графиком, установленным сторонами в Письме о намерениях, закрытие сделки по продаже бизнесов может произойти в I квартале 2020 года.