які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:03
Re: Идея Банк
які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:15
А чи яйця дійсно золоті?
Продаж через Варшавську біржу зробить банку крутою.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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