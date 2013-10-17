які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:03
Re: Идея Банк
які будуть ідеї? причина продажу ніде не вказана, але зазвичай курку що несе яйця (генерує прибуток) не продають.. та ще й 100%
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 жов, 2019 18:15
А чи яйця дійсно золоті?
Продаж через Варшавську біржу зробить банку крутою.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 22 жов, 2019 20:22
Или покажет, что актив переоценен.
Интересна причина продажи, или мотивация покупателя
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:23
причому (!) покупець - анонім.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 жов, 2019 03:57
Re: Идея Банк
...если учесть ,что в Украине банк работает лишь на раздачу налево и право потребкредитов( в больших объемах) ....,думаю у покупателя будут бААльшие проблемы в скором времени.....
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:05
Re: Идея Банк
Так что, забирать депозит? Или это ничего страшного. Народ кто в теме, шо делать?)
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:23
Поменяется хозяин у банка. Что в этом может быть страшного?
Или у вас там много миллионов? )
По слухам они давно хотели продаться, но проблема что покупателя должен согласовать НБУ. Не факт что и сейчас согласует.
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:37
При самом худшем раскладе (например, если купит какой-то наш младо-олигарх через прокладку) - банк годик протянет точно.
А может и какие-то "настоящие" иностранцы купят.
Так что пока наблюдаем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 23 жов, 2019 08:49
Спокійно спостерігати...в банку приїде ревізор...а там видно буде.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|