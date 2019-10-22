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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:29

Gastarbaiter
ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ligaciyamy

чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
+50грн !
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  #<1 ... 1649165016511652
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