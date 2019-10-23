ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)
чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:29
Gastarbaiter
ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)
чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:38
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59
в статті хвалять українську Ідею, а от що в Польщі чомусь не згадують, а ще пару місяців тому там було ойойой
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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