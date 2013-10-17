ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)
чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 жов, 2019 13:29
Gastarbaiter
ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)
чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
Додано: Сер 23 жов, 2019 19:38
Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59
в статті хвалять українську Ідею, а от що в Польщі чомусь не згадують, а ще пару місяців тому там було ойойой
Додано: Нед 27 жов, 2019 16:44
Потому что Кредобанк - это дочка банка PKO (польский Ощадбанк, которым владеет государство). А Гетин - группа такого себе польского Бени. Польская Идея баловалась облигациями Getback, Комиссия по фин. надзору на них наехала. В результате владелец предложил взятку главе комиссии, а потом слил его. Акции холдинга упали с 10 зл. в 2014 году до 1 зл. в 2019. Дешево кредитовать Гетин - нема дурних.
Додано: Нед 27 жов, 2019 17:33
Re: Идея Банк
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Додано: Нед 27 жов, 2019 18:40
Додано: Нед 27 жов, 2019 19:02
Re: Идея Банк
17,76 зл. було в 2014 і 0,64 зл. в 2018.
Зараз 1.33.
Будем сподіватись, що пацієнт буде жити.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 28 жов, 2019 22:47
Re: Идея Банк
дуже цікава інфо! пошукаю на досузі
так виглядає що пора валити із цієї польскої шляхти поки чого не сталось
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:43
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