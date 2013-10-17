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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1649165016511652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 13:29

Gastarbaiter
ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ligaciyamy

чому цього не зробила Ідея (Гетін група)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 19:38

https://nv.ua/biz/finance/ideya-bank-za ... ITYkQe_-CM
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 19:59

  Nazarkino написав:https://nv.ua/biz/finance/ideya-bank-za-skolko-mogut-prodat-bank-novosti-ukrainy-50049360.html?fbclid=IwAR21aPlfNHfXcPU1kcGVKoKzlRG0j4RAuNnn0uYCh2-OHKkFdITYkQe_-CM


в статті хвалять українську Ідею, а от що в Польщі чомусь не згадують, а ще пару місяців тому там було ойойой

http://next.gazeta.pl/next/7,151003,249 ... ic-50.html

:|
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 16:44

  greenozon написав:Gastarbaiter
ось наприклад польський колега Кредо банк випускає корпоративні облігації (це свого роду публічний і дешевий займ значних коштів)

https://kredobank.com.ua/about/pres-slu ... ligaciyamy

чому цього не зробила Ідея (Гетін група)

Потому что Кредобанк - это дочка банка PKO (польский Ощадбанк, которым владеет государство). А Гетин - группа такого себе польского Бени. Польская Идея баловалась облигациями Getback, Комиссия по фин. надзору на них наехала. В результате владелец предложил взятку главе комиссии, а потом слил его. Акции холдинга упали с 10 зл. в 2014 году до 1 зл. в 2019. Дешево кредитовать Гетин - нема дурних.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 17:33

Re: Идея Банк

  Gastarbaiter написав:Акции холдинга упали с 10 зл. в 2014 году до 1 зл. в 2019

Звідки інфо?
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 18:40

  Квесторе_поверніться написав:
  Gastarbaiter написав:Акции холдинга упали с 10 зл. в 2014 году до 1 зл. в 2019

Звідки інфо?

Вбиваете в Гугл Getin Holding shares, выбираете период 5 лет, смотрите.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2019 19:02

Re: Идея Банк

  Gastarbaiter написав:Getin Holding shares

17,76 зл. було в 2014 і 0,64 зл. в 2018.
Зараз 1.33.
Будем сподіватись, що пацієнт буде жити.
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2019 22:47

Re: Идея Банк

  Gastarbaiter написав:А Гетин - группа такого себе польского Бени. Польская Идея баловалась облигациями Getback, Комиссия по фин. надзору на них наехала. В результате владелец предложил взятку главе комиссии, а потом слил его.


дуже цікава інфо! пошукаю на досузі

так виглядає що пора валити із цієї польскої шляхти поки чого не сталось :)
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greenozon
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Ну все одне Ідеа надійніша ніж держ Приват.
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  Ethereum написав:Ну все одне Ідеа надійніша ніж держ Приват.

Чим надійніша?
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