Приват надійніший...мабуть...в короткостроковій перспективі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 18:10
Приват надійніший...мабуть...в короткостроковій перспективі.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 29 жов, 2019 19:20
Re: Идея Банк
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:07
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:51
Уже всьо акції в Польщі впали,прочитайте пару сторінок назад,банку готують до продажу. Імідж колекторської контори,а не банку)))
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:27
В банке идей есть куратор. Это было установлено PFSA. Цель - «улучшить ситуацию»
ISBnews / MM
15/05/2019 18:25
Управление по финансовому надзору Польши назначило куратора банка идей. Это был Фонд банковской гарантии.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:05
Ідея почала розпродаж
....
У той же час, за результатами торгів запропонована учасниками ціна виявилася значно нижчою за очікувану.
...
https://news.finance.ua/ua/news/-/45881 ... yh-aktyviv
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:37
Re: Идея Банк
Открыл сегодня «Card Blanche ONLINE» с кредлимитом. Пытались впарить со страховкой
Прошу гуру подсказать:
1. кешбек 10% за кредитные дают только на одну операцию?
2. Чтоб избежать комиссии за неактивность выводить ровно в 0 на последний день месяца?
3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?
4. Пополнение мобилки за счет кредитных дает кешбек 5%?
5. "В течение трех месяцев использования карты действует льготный (грейс) период." - имеется ввиду первые 3 месяца от выпуска, т.е. потраченное в ноябре 2019 надо вернуть до конца ФЕВРАЛЯ 2020?
6. Конвертация валют при покупке например на Алиэкспрес идет по курсу НБУ?
7. Максимальный кешбек 200грн./мес.?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:25
ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.
1 - не забудьте включить Кешбек в личном кабинете перед использованием карты! Только одна операция и коммуналка в нее не входит.
2 - неактивность там через год вроде, не? Если реже раза в пол года не совершать покупку - зачем вам карта?
4 - должно быть, но пускай подтвердят.
5 - месяц открытия + "до 2 месяцев". Как вы посчитали "до конца февраля" я не понимаю.
7 - 200 грн в первый месяц грязными. 500 в последующие.
ВСЕ бувально взято из правил - не надо быть гуру.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:36
Вчера отделении Идеябанка через айбокс пополняли мою карту на 14000 грн. Прошло больше суток, деньги не зашли. Служба поддержки айбокса говорит, что деньги отправила, а банк еще не зачислил. Горячая линия банка говорит, что платеж не видит и надо подождать до 3-х рабочих дней.
У кого такое было с Идеябанком или с айбоксом,скажите, плиз, стоит ли нервничать?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:38
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