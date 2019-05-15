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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1651165216531654>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 18:10

  Ethereum написав:Ну все одне Ідеа надійніша ніж держ Приват.

Приват надійніший...мабуть...в короткостроковій перспективі.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 19:20

Re: Идея Банк

  tarasum написав:Чим надійніша?


нет сети банкоматов на вынос.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:07

  Goodman написав:
  tarasum написав:Чим надійніша?


нет сети банкоматов на вынос.


Імідж. Власник Ідеа один з найбагатших людей в Польщі,а бувші ПРивата голови організованої злочинності в США,як показав суд в них сьогодні.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:51

  Ethereum написав:
  Goodman написав:
  tarasum написав:Чим надійніша?


нет сети банкоматов на вынос.


Імідж. Власник Ідеа один з найбагатших людей в Польщі,а бувші ПРивата голови організованої злочинності в США,як показав суд в них сьогодні.

Уже всьо акції в Польщі впали,прочитайте пару сторінок назад,банку готують до продажу. Імідж колекторської контори,а не банку)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:27

  Ethereum написав:
  Goodman написав:
  tarasum написав:Чим надійніша?


нет сети банкоматов на вынос.


Імідж. Власник Ідеа один з найбагатших людей в Польщі,а бувші ПРивата голови організованої злочинності в США,як показав суд в них сьогодні.

В банке идей есть куратор. Это было установлено PFSA. Цель - «улучшить ситуацию»
ISBnews / MM
15/05/2019 18:25
Управление по финансовому надзору Польши назначило куратора банка идей. Это был Фонд банковской гарантии.
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https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:05

Ідея почала розпродаж
....

У той же час, за результатами торгів запропонована учасниками ціна виявилася значно нижчою за очікувану.
...

https://news.finance.ua/ua/news/-/45881 ... yh-aktyviv
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:37

Re: Идея Банк

Открыл сегодня «Card Blanche ONLINE» с кредлимитом. Пытались впарить со страховкой :)
Прошу гуру подсказать:
1. кешбек 10% за кредитные дают только на одну операцию?
2. Чтоб избежать комиссии за неактивность выводить ровно в 0 на последний день месяца?
3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?
4. Пополнение мобилки за счет кредитных дает кешбек 5%?
5. "В течение трех месяцев использования карты действует льготный (грейс) период." - имеется ввиду первые 3 месяца от выпуска, т.е. потраченное в ноябре 2019 надо вернуть до конца ФЕВРАЛЯ 2020?
6. Конвертация валют при покупке например на Алиэкспрес идет по курсу НБУ?
7. Максимальный кешбек 200грн./мес.?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:25

  ukrprom2014 написав:3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?

ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.

1 - не забудьте включить Кешбек в личном кабинете перед использованием карты! Только одна операция и коммуналка в нее не входит.
2 - неактивность там через год вроде, не? Если реже раза в пол года не совершать покупку - зачем вам карта?
4 - должно быть, но пускай подтвердят.
5 - месяц открытия + "до 2 месяцев". Как вы посчитали "до конца февраля" я не понимаю.
7 - 200 грн в первый месяц грязными. 500 в последующие.
ВСЕ бувально взято из правил - не надо быть гуру.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:36

  Квесторе_поверніться написав:
  Ethereum написав:Ну все одне Ідеа надійніша ніж держ Приват.

Приват надійніший...мабуть...в короткостроковій перспективі.


Вчера отделении Идеябанка через айбокс пополняли мою карту на 14000 грн. Прошло больше суток, деньги не зашли. Служба поддержки айбокса говорит, что деньги отправила, а банк еще не зачислил. Горячая линия банка говорит, что платеж не видит и надо подождать до 3-х рабочих дней.
У кого такое было с Идеябанком или с айбоксом,скажите, плиз, стоит ли нервничать?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:38

  Slx написав:.
2 - неактивность там через год вроде, не?

Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
ukrprom2014
 
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