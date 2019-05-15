Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:25

ukrprom2014 написав: 3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку? 3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?

ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.1 - не забудьте включить Кешбек в личном кабинете перед использованием карты! Только одна операция и коммуналка в нее не входит.2 - неактивность там через год вроде, не? Если реже раза в пол года не совершать покупку - зачем вам карта?4 - должно быть, но пускай подтвердят.5 - месяц открытия + "до 2 месяцев". Как вы посчитали "до конца февраля" я не понимаю.7 - 200 грн в первый месяц грязными. 500 в последующие.ВСЕ бувально взято из правил - не надо быть гуру.