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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:47
ukrprom2014 написав:
Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
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dengon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:14
dengon написав: ukrprom2014 написав:
Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
Благодарю.
А месячный лимит выплат 500 грн. грязными?
Т.е. траты свыше 12580грн./мес (19%+1,5%) уже без кешбека?
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ukrprom2014
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