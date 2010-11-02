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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 246
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
54
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:47

  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:14

  dengon написав:
  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.

Благодарю.
А месячный лимит выплат 500 грн. грязными?
Т.е. траты свыше 12580грн./мес (19%+1,5%) уже без кешбека?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:49

Re: Идея Банк

Выше 10000!
anis
 
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