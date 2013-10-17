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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1651165216531654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 247
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:47

  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:14

  dengon написав:
  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.

Благодарю.
А месячный лимит выплат 500 грн. грязными?
Т.е. траты свыше 12580грн./мес (19%+1,5%) уже без кешбека?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:49

Re: Идея Банк

Выше 10000!
anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:07

  dengon написав:
  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.


2.1 Обслуговування основної картки в місяць, без ПДВ - 25,00 грн.

Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42

Re: Идея Банк

Slx написав:
  ukrprom2014 написав:3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?

ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.

А зачем вообще отвечать на риторический вопрос? Или кто знает ответ? Можно в личку.
anis
 
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