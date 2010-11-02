RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1651165216531654

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:47

  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
dengon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1259 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:14

  dengon написав:
  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.

Благодарю.
А месячный лимит выплат 500 грн. грязными?
Т.е. траты свыше 12580грн./мес (19%+1,5%) уже без кешбека?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 354
З нами з: 09.03.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:49

Re: Идея Банк

Выше 10000!
anis
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:07

  dengon написав:
  ukrprom2014 написав:Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.

У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.


2.1 Обслуговування основної картки в місяць, без ПДВ - 25,00 грн.

Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42

Re: Идея Банк

Slx написав:
  ukrprom2014 написав:3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?

ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.

А зачем вообще отвечать на риторический вопрос? Или кто знает ответ? Можно в личку.
anis
 
Повідомлень: 1987
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:08

Re: Идея Банк

А інформація хто той можливий покупець ніде не світилась?
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 06.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 13:26

  greenozon написав:причому (!) покупець - анонім.

Він не анонім, він наразі навіть не покупець.

Цього року в польских банках проводились декілька due diligence.
І всі due diligence відбувались без оголошення тих хто їх проводив.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 06.08.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 08:02

Карту КБ Вайт открывают сейчас или только КБ онлайн?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 836
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 13:32

Re: Идея Банк

Якщо оплатити посилку з НП кб онлайн через застосунок - це дасть підстави для кешбеку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:21

  Ой+ написав:Якщо оплатити посилку з НП кб онлайн через застосунок - це дасть підстави для кешбеку?

Вы бы сразу уточняли, что имеете в виду под слово "Посылка". У НП есть оплата за "услугу доставки посылки", а есть оплата за "наложку". Вторая точно не пройдет. Первая - надо смотреть МСС - его где-то выкладывали в какой-то из других веток. Поищите - потом сравните с ограничениями и узнаете ;).
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3202
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1651165216531654
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, BBC, Ferlakur, Google Adsense [Bot], IGNAT, Stringer, vitaliy1111, Кочевник і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7840, 7841, 7842
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
78410 9250016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 14:25
Alfa_Bank
А-Банк 1 ... 1402, 1403, 1404
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
14030 1946278
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 13:46
ingtrans
Банк Глобус 1 ... 550, 551, 552
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5519 734224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 11:49
curiousobro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78411)
07.11.2019 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.