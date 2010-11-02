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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:47
ukrprom2014 написав:
Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
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dengon
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:14
dengon написав: ukrprom2014 написав:
Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
Благодарю.
А месячный лимит выплат 500 грн. грязными?
Т.е. траты свыше 12580грн./мес (19%+1,5%) уже без кешбека?
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 23:49
Выше 10000!
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:07
dengon написав: ukrprom2014 написав:
Не, я за комиссию 25 грн. если до 3 тыс трат.
У Онлайн комиссия 25 грн не зависит от суммы трат, взимается при наличии задолженности на расчетную дату.
2.1 Обслуговування основної картки в місяць, без ПДВ - 25,00 грн.
Щомісячно в останній банківський день місяця при наявності заборгованості, починаючи з місяця, наступного за місяцем відкриття рахунку
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Додано: Суб 02 лис, 2019 18:42
Slx написав: ukrprom2014 написав:
3. Дают ли кешбек за оплаты за счет кредитных через сервисы оплаты комуналки ipay, сайты Киевэнерго при выборе оплаты через ПУМБ, Приват..., Киевводоканал. Если нет, то через какие сайты надо "правильно" платить комуналку?
ВСЕМ, ответ на этот вопрос, пожалуйста, только в Л.С. Нехватало еще, чтобы лавочки и тут прикрывали.
А зачем вообще отвечать на риторический вопрос? Или кто знает ответ? Можно в личку.
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Додано: Пон 04 лис, 2019 13:08
А інформація хто той можливий покупець ніде не світилась?
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Додано: Пон 04 лис, 2019 13:26
greenozon написав:
причому (!) покупець - анонім.
Він не анонім, він наразі навіть не покупець.
Цього року в польских банках проводились декілька due diligence.
І всі due diligence відбувались без оголошення тих хто їх проводив.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 08:02
Карту КБ Вайт открывают сейчас или только КБ онлайн?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 13:32
Якщо оплатити посилку з НП кб онлайн через застосунок - це дасть підстави для кешбеку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:21
Ой+ написав:
Якщо оплатити посилку з НП кб онлайн через застосунок - це дасть підстави для кешбеку?
Вы бы сразу уточняли, что имеете в виду под слово "Посылка". У НП есть оплата за "услугу доставки посылки", а есть оплата за "наложку". Вторая точно не пройдет. Первая - надо смотреть МСС - его где-то выкладывали в какой-то из других веток. Поищите - потом сравните с ограничениями и узнаете
.
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