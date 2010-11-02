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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:06

Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:15

  Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса

А люди не хотят за Вику 365 платить))
А она, вон как, выручать может)))
mihasik
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