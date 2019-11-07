Додано: Чет 07 лис, 2019 15:06

Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Не так добре з грошима, як погано без них.