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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:06
Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:15
Ой+ написав:Flamingo
Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса
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Flamingo
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57
Flamingo написав: Ой+ написав:Flamingo
Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса
А люди не хотят за Вику 365 платить))
А она, вон как, выручать может)))
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mihasik
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:11
КБО на услуги НП даёт кешбек. За Наложку нет.
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anis
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:14
Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
А зачем гасить в конце месяца, если активно ей пользуетесь, 25 грн покрывается и не раз!! Ещё ни разу сам ее не гасил каждый месяц.
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anis
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:36
Віки нема, експерементнув заплатив через novaposhta.ua
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг
Я так розумію, що кешбеку не буде, але і комісу нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45
Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
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Savage Mind
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:13
Savage Mind
Странный вопрос - везде, где вы платите онлайн! Исключений там мало совсем (например, коммуналка).
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Vorlon
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:22
Savage Mind написав:Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
Лучше написать где их нет))
Mcc 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
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anis
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32
Vorlon написав:Savage Mind
Странный вопрос - везде, где вы платите онлайн! Исключений там мало совсем (например, коммуналка).
Ну просто говорят бывает на сайтах тех же УЗ или приват-тикет - часть билетов идет по кошерному коду 4112, а часть по 4111, который у идеи в исключениях. И фиг угадаешь. Рулетка
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Flamingo
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