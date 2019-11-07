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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:06

Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:15

  Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:57

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.

Я бы не рисковал - помню что даже по оплате услуг НП через их приложение МСС был плохой. И другой картой тоже можете грейса не получить а поиметь р2р перевод с неплохим комисом. Если есть Виика с кредлимом - я бы закинул туда на дебетку "свои" и в субботу сходил бы в отделение и все оплатил через терминал - если "наложка" честная - на юрика - то вся сумма пройдет в счет кредитных в грейсе + еще и кишмиша срубите, если перевод р2р - то спишутся "свои" но по крайней мере без "конского" комиса

А люди не хотят за Вику 365 платить))
А она, вон как, выручать может)))
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:11

Re: Идея Банк

КБО на услуги НП даёт кешбек. За Наложку нет.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:14

Re: Идея Банк

Ой+ написав:Flamingo Сам не знаю, замовляв товар з "алло", але варіант був тільки оплати на НП. Прийшло СМС з № і пише оплатити можливо - посилання, яке викидає на установку застосунку НП. Не встановлював застосунок, тому і питаю, може хтось з таким стикався, бо якщо заплачу іншою карткою, то по крайній мірі півтора місяця грейсу, а КБ онлайн якась дуже примарна надія на кешбек, але гасити потрібно до кінця місяця.
А зачем гасить в конце месяца, если активно ей пользуетесь, 25 грн покрывается и не раз!! Ещё ни разу сам ее не гасил каждый месяц.
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:36

Re: Идея Банк

Віки нема, експерементнув заплатив через novaposhta.ua
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг

Я так розумію, що кешбеку не буде, але і комісу нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:45

CB Online

Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:13

Savage Mind
Странный вопрос - везде, где вы платите онлайн! Исключений там мало совсем (например, коммуналка).
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:22

Re: Идея Банк

Savage Mind написав:Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
Лучше написать где их нет))
Mcc 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32

  Vorlon написав:Savage Mind
Странный вопрос - везде, где вы платите онлайн! Исключений там мало совсем (например, коммуналка).

Ну просто говорят бывает на сайтах тех же УЗ или приват-тикет - часть билетов идет по кошерному коду 4112, а часть по 4111, который у идеи в исключениях. И фиг угадаешь. Рулетка
Flamingo
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