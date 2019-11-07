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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:12

Драгони кажуть що в Пшека активи кепські...дорого не продадуть?
https://kurs.com.ua/novost/140105-top-20-samih-nadezhnih-bankov-ukraini/
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25

  Квесторе_поверніться написав:Драгони кажуть що в Пшека активи кепські...дорого не продадуть?
https://kurs.com.ua/novost/140105-top-20-samih-nadezhnih-bankov-ukraini/


фууу
навіщо тут вата сайт???
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greenozon
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