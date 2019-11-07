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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:12
Драгони кажуть що в Пшека активи кепські...дорого не продадуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 07 лис, 2019 21:25
фууу
навіщо тут вата сайт???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 08 лис, 2019 08:31
На Ваті буває не вата.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:14
Проэксперементировал с моно.
Покупка через приложение Pick&Go (Велмарт, Велика Кишеня).
Транзакция через LiqPay, карта из masterpass.
MCC 5411
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