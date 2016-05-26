Тогда какой МСС у LiqPay, при оплате через masterpass?
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:14
Проэксперементировал с моно.
Покупка через приложение Pick&Go (Велмарт, Велика Кишеня).
Транзакция через LiqPay, карта из masterpass.
MCC 5411
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:16
Оплата лише за доставку в додатку НП йде з МСС 8999, а в наземному терміналі з МСС 4215, що наприклад для ЕКСІМу некошерно, тобто з КБ лише 0.5%, а для Альфа-ЕКО наче кошерно, тобто з КБ 2%. Як в Ідейному банці не знаю, не вивчав.
Доречі, цей досвід я наче вже писав на спецгілці, як платити на НП.
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