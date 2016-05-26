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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37

  anis написав:
Savage Mind написав:Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
Лучше написать где их нет))
Mcc 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Тогда какой МСС у LiqPay, при оплате через masterpass?
Savage Mind
 
Повідомлень: 41
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:14

Проэксперементировал с моно.
Покупка через приложение Pick&Go (Велмарт, Велика Кишеня).
Транзакция через LiqPay, карта из masterpass.
MCC 5411
Savage Mind
 
Повідомлень: 41
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:16

  Ой+ написав:Віки нема, експерементнув заплатив через novaposhta.ua
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг

Я так розумію, що кешбеку не буде, але і комісу нема.

Оплата лише за доставку в додатку НП йде з МСС 8999, а в наземному терміналі з МСС 4215, що наприклад для ЕКСІМу некошерно, тобто з КБ лише 0.5%, а для Альфа-ЕКО наче кошерно, тобто з КБ 2%. Як в Ідейному банці не знаю, не вивчав.

Доречі, цей досвід я наче вже писав на спецгілці, як платити на НП.
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kreuz
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 10.12.07
Подякував: 121 раз.
Подякували: 103 раз.
 
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  #<1 ... 1653165416551656
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