Тогда какой МСС у LiqPay, при оплате через masterpass?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37
Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:14
Проэксперементировал с моно.
Покупка через приложение Pick&Go (Велмарт, Велика Кишеня).
Транзакция через LiqPay, карта из masterpass.
MCC 5411
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:16
Оплата лише за доставку в додатку НП йде з МСС 8999, а в наземному терміналі з МСС 4215, що наприклад для ЕКСІМу некошерно, тобто з КБ лише 0.5%, а для Альфа-ЕКО наче кошерно, тобто з КБ 2%. Як в Ідейному банці не знаю, не вивчав.
Доречі, цей досвід я наче вже писав на спецгілці, як платити на НП.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Нед 10 лис, 2019 10:11
Кредитный лимит нормально наливают?
Хочу оформить для ОККО/Вог Пэй и Сильпо.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:24
Впервые у них. Налили на прошлой неделе 10к по карте CB Online.
К отсутсвию моб. приложения морально был готов.
И всё вроде бы неплохо, но сервис - дичь.
Калл центр - бесполезное г***о.
Инет банкинг - доисторический и нормально не работает. Например в КЦ утверждают что я свои транзакции не вижу т.к. ИБ у них обновляется раз в 1-3 дня(!). Чего б#$%ть???
Хотя списание/начисление судя по балансу работает за секунды.
СМС уведомлений по операциям на сейчас - нет. Ну или х.з. глюк какой-то. КЦ тупо, не спрашивая данных отправляет на отделение.
А как я на@#$лся с получением VCODE, для регистрации в мастерпасс, не передать.. И получил его только серез оператора КЦ.
P.S. В результате пользования этим продуктом чуть меньше недели, есть стойкое желание в конце месяца его зарыть.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:46
Savage Mind
Ну если вам шашечки - закрывайте! Это явно не ваше. Акцент, моно, примат - ваше всё. Они скрывают факт проводки по счёту операций от "недалёких" клиентов...
С VCODE летом не возникло никаких проблем. В первый же день получения карты зарегистрировался и в MasterPass, и в Mastercard Бильше. Разумеется, это было после получения СМС об активации СМС-банкинга.
А транзакции там можно смотреть отдельно как по счёту (только после проводки, с тем самым опозданием на несколько дней), так и по карте - там намного быстрее, в том числе блокировки есть.
P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.
Додано: Пон 11 лис, 2019 11:17
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, slasva, V2, v_matsenko, Vorlon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|