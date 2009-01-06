Додано: Пон 11 лис, 2019 10:46

Savage Mind

Ну если вам шашечки - закрывайте! Это явно не ваше. Акцент, моно, примат - ваше всё. Они скрывают факт проводки по счёту операций от "недалёких" клиентов...



С VCODE летом не возникло никаких проблем. В первый же день получения карты зарегистрировался и в MasterPass, и в Mastercard Бильше. Разумеется, это было после получения СМС об активации СМС-банкинга.



А транзакции там можно смотреть отдельно как по счёту (только после проводки, с тем самым опозданием на несколько дней), так и по карте - там намного быстрее, в том числе блокировки есть.



P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.