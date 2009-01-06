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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 09:37

  anis написав:
Savage Mind написав:Может кто-то написать где вообще лучше/бывают успешные кешбеки по карте "CB Online" ?
В каких инет-магазинах или приложениях?
Лучше написать где их нет))
Mcc 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523

Тогда какой МСС у LiqPay, при оплате через masterpass?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 10:14

Проэксперементировал с моно.
Покупка через приложение Pick&Go (Велмарт, Велика Кишеня).
Транзакция через LiqPay, карта из masterpass.
MCC 5411
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:16

  Ой+ написав:Віки нема, експерементнув заплатив через novaposhta.ua
В квитанції
ТОВ "ПОСТФIНАНС"
Вид операції : Переказ коштів
За послуги відправлення переказу
Призначення платежу Переказ в оплату товарів/послуг

Я так розумію, що кешбеку не буде, але і комісу нема.

Оплата лише за доставку в додатку НП йде з МСС 8999, а в наземному терміналі з МСС 4215, що наприклад для ЕКСІМу некошерно, тобто з КБ лише 0.5%, а для Альфа-ЕКО наче кошерно, тобто з КБ 2%. Як в Ідейному банці не знаю, не вивчав.

Доречі, цей досвід я наче вже писав на спецгілці, як платити на НП.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 10:11

Кредитный лимит нормально наливают?
Хочу оформить для ОККО/Вог Пэй и Сильпо.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:24

  Vint написав:Кредитный лимит нормально наливают?
Хочу оформить для ОККО/Вог Пэй и Сильпо.

Впервые у них. Налили на прошлой неделе 10к по карте CB Online.
К отсутсвию моб. приложения морально был готов.
И всё вроде бы неплохо, но сервис - дичь.
Калл центр - бесполезное г***о.
Инет банкинг - доисторический и нормально не работает. Например в КЦ утверждают что я свои транзакции не вижу т.к. ИБ у них обновляется раз в 1-3 дня(!). Чего б#$%ть???
Хотя списание/начисление судя по балансу работает за секунды.
СМС уведомлений по операциям на сейчас - нет. Ну или х.з. глюк какой-то. КЦ тупо, не спрашивая данных отправляет на отделение.
А как я на@#$лся с получением VCODE, для регистрации в мастерпасс, не передать.. И получил его только серез оператора КЦ.

P.S. В результате пользования этим продуктом чуть меньше недели, есть стойкое желание в конце месяца его зарыть.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:46

Savage Mind
Ну если вам шашечки - закрывайте! Это явно не ваше. Акцент, моно, примат - ваше всё. Они скрывают факт проводки по счёту операций от "недалёких" клиентов...

С VCODE летом не возникло никаких проблем. В первый же день получения карты зарегистрировался и в MasterPass, и в Mastercard Бильше. Разумеется, это было после получения СМС об активации СМС-банкинга.

А транзакции там можно смотреть отдельно как по счёту (только после проводки, с тем самым опозданием на несколько дней), так и по карте - там намного быстрее, в том числе блокировки есть.

P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 11:17

  Vorlon написав:Savage Mind
P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.

Пожалуй вы правы. Но тяжело это пользователю привата, альфы, моно.
Нужны какие-то лайфхаки))
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 17:01

Savage Mind,
5% КБ вам помогут)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:14

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня.


Сьогодні в точку - якраз прийшли кешбеки по обидвом КБВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 20:40

  Vorlon написав:P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.


Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.

Зображення

Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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