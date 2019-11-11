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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10
Фантом написав: Vorlon написав:
P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.
Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.
Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?
500. Там же ниже в таблице прописано.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:11
Фантом
Всё полностью аналогично!
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