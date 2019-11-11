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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10

  Фантом написав:
  Vorlon написав:P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.


Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.

Зображення

Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?

500. Там же ниже в таблице прописано.
mihasik
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:11

Фантом
Всё полностью аналогично!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:34

Подскажите. Есть на оф. сайте тарифы Card Blanche Online
Как правильно понять п2.1 ?
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