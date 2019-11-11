Фантом написав:
Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.
Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?
500. Там же ниже в таблице прописано.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10
500. Там же ниже в таблице прописано.
Додано: Вів 12 лис, 2019 08:34
Подскажите. Есть на оф. сайте
Как правильно понять п2.1 ?
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:30
Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету.
Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте
Как-то так...
Додано: Вів 12 лис, 2019 09:57
Спасибо. Промерно так и думал.
Мне похоже с отделением не повезло. Мненеджер запутала, рассказывала про абонку по CB White.
Додано: Вів 12 лис, 2019 10:12
Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
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