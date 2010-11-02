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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1654165516561657

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10

  Фантом написав:
  Vorlon написав:P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.


Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.

Зображення

Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?

500. Там же ниже в таблице прописано.
mihasik
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Повідомлень: 846
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 21:11

Фантом
Всё полностью аналогично!
Vorlon
 
Повідомлень: 7435
З нами з: 14.06.13
Подякував: 368 раз.
Подякували: 744 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 08:34

Подскажите. Есть на оф. сайте тарифы Card Blanche Online
Как правильно понять п2.1 ?
Зображення
Savage Mind
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:30

Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету.
Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте
Как-то так...
Flamingo
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Повідомлень: 3249
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 666 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 09:57

  Flamingo написав:Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету.
Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте
Как-то так...

Спасибо. Промерно так и думал.
Мне похоже с отделением не повезло. Мненеджер запутала, рассказывала про абонку по CB White.
Savage Mind
 
Повідомлень: 46
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:12

Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
Serejenka
 
Повідомлень: 78
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 10:52

  Serejenka написав:Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?

так у билявки
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 14:48

Re: Идея Банк

Serejenka написав:Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
На онлайн нет такого, хоть на ГЛ и в отделениях некоторые операторы говорят именно так! Но уровень поддержки идеи давно пробил дно. Поэтому даже не удивляемся этому факту.
anis
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 22.11.15
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Подякували: 53 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 15:59

  anis написав:
Serejenka написав:Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
На онлайн нет такого, хоть на ГЛ и в отделениях некоторые операторы говорят именно так! Но уровень поддержки идеи давно пробил дно. Поэтому даже не удивляемся этому факту.

Так в тарифах они рисуют на все карты 25грн от 3 тыс. не снимает. Вот и говорят)
mihasik
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Повідомлень: 846
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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