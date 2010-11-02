Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету. Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте Как-то так...
Flamingo написав:Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету. Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте Как-то так...
Спасибо. Промерно так и думал. Мне похоже с отделением не повезло. Мненеджер запутала, рассказывала про абонку по CB White.