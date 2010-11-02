Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 21:10
Фантом написав: Vorlon написав:
P.S. У вас вместо логики - одни эмоции. Для меня CBO - лучшая кредитная карта для онлайн-оплат на сегодня. Аналогов нет. После получения резко сократил использование WC от ТАСа.
Давно смотрю на эту карту, но смущает, вот это.
Максимальна винагорода - 200 грн в первый календарный месяц. А дальше?
В белой то хоть понятно 200 первый месяц, потом 500. А тут?
500. Там же ниже в таблице прописано.
mihasik
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Подякував: 18 раз.
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Додано: Пон 11 лис, 2019 21:11
Фантом Всё полностью аналогично!
Vorlon
Повідомлень: 7435
З нами з: 14.06.13
Подякував: 368 раз.
Подякували: 744 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 08:34
Подскажите. Есть на оф. сайте
тарифы Card Blanche Online
Как правильно понять п2.1 ?
Savage Mind
Повідомлень: 46
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:30
Savage Mind А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету. Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте Как-то так...
Flamingo
Повідомлень: 3249
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 666 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 09:57
Flamingo написав: Savage Mind
А что не ясно? Если есть хоть копейка долга по карте на последний день месяца - списывается абонка 25 грн. (списывается с кредитных потом на нее начисляются еще какие-то копейки %). Если же долг по карте 0 (или на ней "свои") абонки нету.
Считается если долг достаточно большой (а деньги лежат в другом месте под хороший %) - то выгоднее заплатить 25 грн., которые перекрываются % по депо в другом месте
Как-то так...
Спасибо. Промерно так и думал.
Мне похоже с отделением не повезло. Мненеджер запутала, рассказывала про абонку по CB White.
Savage Mind
Повідомлень: 46
З нами з: 03.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:12
Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
Serejenka
Повідомлень: 78
З нами з: 16.08.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 10:52
Serejenka написав: Savage Mind
А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
так у билявки
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Stringer
Повідомлень: 9954
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Подякував: 287 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 14:48
Serejenka написав: Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
На онлайн нет такого, хоть на ГЛ и в отделениях некоторые операторы говорят именно так! Но уровень поддержки идеи давно пробил дно. Поэтому даже не удивляемся этому факту.
anis
Повідомлень: 2003
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 54 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 15:59
anis написав: Serejenka написав: Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
На онлайн нет такого, хоть на ГЛ и в отделениях некоторые операторы говорят именно так! Но уровень поддержки идеи давно пробил дно. Поэтому даже не удивляемся этому факту.
Так в тарифах они рисуют на все карты 25грн от 3 тыс. не снимает. Вот и говорят)
mihasik
Повідомлень: 846
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 15 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 17:48
mihasik написав: anis написав: Serejenka написав: Savage Mind А разве там нет фишки, что если проходят обороты (3 тыс. вроде) то абонплаты нет?
На онлайн нет такого, хоть на ГЛ и в отделениях некоторые операторы говорят именно так! Но уровень поддержки идеи давно пробил дно. Поэтому даже не удивляемся этому факту.
Так в тарифах они рисуют на все карты 25грн от 3 тыс. не снимает. Вот и говорят)
На онлайн нет упоминания про 3000
anis
Повідомлень: 2003
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 54 раз.
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