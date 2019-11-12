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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 лис, 2019 19:30
mihasik написав:
Вроде есть
А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такогоhttps://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469
Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:14
clientage написав: mihasik написав:
Вроде есть
А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такогоhttps://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469
Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
Есть такое дело.
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anis
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:27
clientage написав: mihasik написав:
Вроде есть
А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такогоhttps://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469
Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
Отсюдова)
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mihasik
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:32
mihasik написав:anis
Вроде есть
Это тарифы другого продукта.
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anis
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- Подякували: 54 раз.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:07
Есть у кого вайт и онлайн? Два лимита наливают?
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mihasik
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Додано: Вів 12 лис, 2019 21:28
mihasik написав:
Есть у кого вайт и онлайн? Два лимита наливают?
Есть. Наливают.
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ramaz
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Додано: Сер 13 лис, 2019 05:35
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
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Hack-Stock
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- Подякували: 22 раз.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 05:39
да.
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Slx
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- Подякували: 26 раз.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 06:34
Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
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tarasum
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