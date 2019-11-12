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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:23

anis
Вроде есть
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mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 19:30

Re: Идея Банк

  mihasik написав:Вроде есть

А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такого
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469

Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя :mrgreen:
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
:mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:14

Re: Идея Банк

clientage написав:
  mihasik написав:Вроде есть

А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такого
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469

Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя :mrgreen:
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
:mrgreen: :mrgreen:
Есть такое дело.
anis
 
Повідомлень: 2005
З нами з: 22.11.15
Подякував: 97 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:27

  clientage написав:
  mihasik написав:Вроде есть

А де вы взяти оте тарифы
Тута нема такого
https://www.ideabank.ua/download.php?downloadid=469

Ааа, похоже, шо кто-то из криворуких в Идее лепит слово "онлайн" куда ни попадя :mrgreen:
И Card Blanche White online
И Card Blanche ONLINE
и даже on-line есть
:mrgreen: :mrgreen:

Отсюдова)

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mihasik
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Повідомлень: 849
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:32

Re: Идея Банк

mihasik написав:anis
Вроде есть
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Это тарифы другого продукта.
anis
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:07

Re: Идея Банк

Есть у кого вайт и онлайн? Два лимита наливают?
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 21:28

  mihasik написав:Есть у кого вайт и онлайн? Два лимита наливают?

Есть. Наливают.
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 05:35

Re: Идея Банк

Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 05:39

Re: Идея Банк

да.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:34

  Hack-Stock написав:Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?

Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
tarasum
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