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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1656165716581659

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46

  tarasum написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?

Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів


Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
Hack-Stock
 
Повідомлень: 272
З нами з: 26.09.17
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  #<1 ... 1656165716581659
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