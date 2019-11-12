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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46
tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:38
Hack-Stock написав: tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
СМС для нотификации логирования в КБ, включается в КБ
СМС для нотификации по операциям включается менеджером на отделении. Но это нужно сразу уточнить и проверить.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:11
Hack-Stock написав: tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
При регистрации в иб, эта фигня действительно может быть подключена по умолчанию - проверили, отключили.
При открытии карты оно не подключается
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