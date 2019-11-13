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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46
tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
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Hack-Stock
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Додано: Сер 13 лис, 2019 09:38
Hack-Stock написав: tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
СМС для нотификации логирования в КБ, включается в КБ
СМС для нотификации по операциям включается менеджером на отделении. Но это нужно сразу уточнить и проверить.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:11
Hack-Stock написав: tarasum написав: Hack-Stock написав:
Подскажите по тарифам Card Blanche Online
СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?
Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів
Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
При регистрации в иб, эта фигня действительно может быть подключена по умолчанию - проверили, отключили.
При открытии карты оно не подключается
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:34
Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
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Vint
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:37
Vint написав:
Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
Оптимальна сума шоб рубати кишмиш.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:37
Vint написав:
Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:38
clientage написав: Vint написав:
Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте
А грейс в днях який?
Рубаєш 1 місяць на 10000 - не поповнюєш.
В кінці 2 місяця поповнив на 10000 і продовжуєш рубати т.д.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:43
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Vint написав:
Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте
А грейс в днях який?
Из-за ежемес. комисс 25грн и страховки этот грейс вырождается в 30дн
И мульён раз уже говорено, шо Білявку оптимально брать после 25го, шобы ИД попадала на 1е число, но то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 лис, 2019 19:52
Безработным Идея наливает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:06
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: clientage написав:
так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте
А грейс в днях який?
Из-за ежемес. комисс 25грн и страховки этот грейс вырождается в 30дн
И мульён раз уже говорено, шо Білявку оптимально брать после 25го, шобы ИД попадала на 1е число, но то такэ
Ну так если за месяц "наработано" 10000 долга то "дешевле" не гасится и 25 грн. с копейками % заплатить и в следующий месяц "работать" очередные 10к.
Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.
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Flamingo
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