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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:46

  tarasum написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?

Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів


Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:38

  Hack-Stock написав:
  tarasum написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?

Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів


Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено

СМС для нотификации логирования в КБ, включается в КБ
СМС для нотификации по операциям включается менеджером на отделении. Но это нужно сразу уточнить и проверить.
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:11

  Hack-Stock написав:
  tarasum написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите по тарифам Card Blanche Online

СМС-інформування щодо успішного логування до СДО "Інтернет-банкінг" та зміни паролю 4,99 грн (вкл. ПДВ) Списується з рахунку щомісячно в останній робочий день місяця
- от этого можно отказаться?

Для чого підключати? Смс безкоштовно про рух грошових коштів


Я только хочу открыть карту, думал оно автоматом включено

При регистрации в иб, эта фигня действительно может быть подключена по умолчанию - проверили, отключили.
При открытии карты оно не подключается
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:34

Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:37

  Vint написав:Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))

Оптимальна сума шоб рубати кишмиш. :)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:37

  Vint написав:Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))

так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:38

  clientage написав:
  Vint написав:Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))

так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте :)

А грейс в днях який?
Рубаєш 1 місяць на 10000 - не поповнюєш.
В кінці 2 місяця поповнив на 10000 і продовжуєш рубати т.д.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:43

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Vint написав:Сегодня после перекрестных часовых допросов налили запрошенные 20к )))

так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте :)

А грейс в днях який?

Из-за ежемес. комисс 25грн и страховки этот грейс вырождается в 30дн
И мульён раз уже говорено, шо Білявку оптимально брать после 25го, шобы ИД попадала на 1е число, но то такэ :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:52

Re: Идея Банк

Безработным Идея наливает?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:06

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:так КБ-5%, макс 500грн/мес => 10К лимиту под самую завязку хватит. Остальное орехами у Алки доберёте :)

А грейс в днях який?

Из-за ежемес. комисс 25грн и страховки этот грейс вырождается в 30дн
И мульён раз уже говорено, шо Білявку оптимально брать после 25го, шобы ИД попадала на 1е число, но то такэ :wink:

Ну так если за месяц "наработано" 10000 долга то "дешевле" не гасится и 25 грн. с копейками % заплатить и в следующий месяц "работать" очередные 10к. ;) Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.
Flamingo
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