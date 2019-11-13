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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1657165816591660

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:08

Re: Идея Банк

  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.

Ну мне повезло - и ее даже не подключали ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.

Якщо страхівочка відключена.

Дасс, страховочка съест весь гешефт :(
... делайте хоть что-нибудь!
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