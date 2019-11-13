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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:08
Flamingo написав:
Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.
Якщо страхівочка відключена.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:23
Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.
Якщо страхівочка відключена.
Дасс, страховочка съест весь гешефт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:44
смотрю что разные файлы с тарифами для билявки, со страховкой и без.В чём разница?
to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
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mihasik
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:30
mihasik написав:
to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.):
Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.
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clientage
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:36
clientage написав: mihasik написав:
to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.):
Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.
Прочитайте далі,а там далі пише дату договору і немає прив'язки до 1 числа,це стосується лише 1 місяця
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tarasum
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