Flamingo написав:Так что ИМХО - 20к - оптимальный лимит.
Якщо страхівочка відключена.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
mihasik написав:to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.): Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.
mihasik написав:to clientage, в чем выгода после 25-го открывать,только чтоб растянуть платежи с другими картами?
см. ДКБО
- Розрахунковий період для Індивідуального порядку внесення суми Обов’язкового щомісячного платежу (за продуктами, що передбачають Пільговий період, застосовується для Договорів, що було укладено з 16.04.2018 р.): Перший Розрахунковий період триває з дня відкриття Банком БПР до того ж числа наступного місяця, при цьому при відкритті договору 25 числа місяця (включно) і пізніше, завжди переноситься на перше число наступного місяця.
Прочитайте далі,а там далі пише дату договору і немає прив'язки до 1 числа,це стосується лише 1 місяця
Поки шо темний коник. Комса2 Оксі Мега Поляк мл. Хто наступний?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Bosstone написав:Я бы пумб, а-банк и фарс сюда тоже добавил.
Братків можна - там тільки через мобільний додаток. А Ахметбая і Фарс ніззя.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.