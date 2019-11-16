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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27
Я так понял, что Card Blanche Online решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.
Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.
Не ожидал такой прыти от Идеи
Интересно - дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online? И что будет со старыми кредитками - оставят или всех на новую?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 17 лис, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:30
Vorlon написав:
Я так понял, что CBO решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.
Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.
Давай 7% кишмишу на усе.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 20:32
Vorlon написав:
дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online?
З часом заріжуть...як Комса2.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06
Подозреваю, что 5% онлайн останется только для тех яблочных и Ко сервисов. А обычные покупки будут 3%, остальные - 1%. Если повезет: 7/4/2, но я ОЧЕН сомневаюсь на это.
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Slx
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Додано: Нед 17 лис, 2019 21:20
Slx написав:
для тех яблочных и Ко сервисов
Для меня, например, самое бесполезное, что только можно себе представить...
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