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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1658165916601661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 248
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
55
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
57
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
37
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27

O.Bank

Я так понял, что Card Blanche Online решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.

Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.


Не ожидал такой прыти от Идеи :o

Интересно - дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online? И что будет со старыми кредитками - оставят или всех на новую? :roll:
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 17 лис, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:30

  Vorlon написав:Я так понял, что CBO решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.

Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.

Давай 7% кишмишу на усе. :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 20:32

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online?

З часом заріжуть...як Комса2.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30222
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06

Re: Идея Банк

Подозреваю, что 5% онлайн останется только для тех яблочных и Ко сервисов. А обычные покупки будут 3%, остальные - 1%. Если повезет: 7/4/2, но я ОЧЕН сомневаюсь на это.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:20

  Slx написав:для тех яблочных и Ко сервисов

Для меня, например, самое бесполезное, что только можно себе представить...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:23

Re: Идея Банк

Как КБ выплачивается на онлайн?
Деньгами на общий счёт, как погашение задолженности, или отдельно, потом сам выводишь?
mihasik
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mihasik На рахунок картки - гасить частину заборгованості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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