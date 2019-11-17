|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:27
Я так понял, что Card Blanche Online решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.
Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.
Не ожидал такой прыти от Идеи
Интересно - дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online? И что будет со старыми кредитками - оставят или всех на новую?
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 17 лис, 2019 20:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7446
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:30
Vorlon написав:
Я так понял, что CBO решили вывести на новый уровень:
Воспользуйтесь уникальным предложением - кэш-беком на любые платные сервисы и продукты компаний Apple и Google, такие как Apple Music, Google Music, Apple TV+, Google Drive, Apple iCloud, YouTube Premium и т.п.
Кроме того, Вы получите кэш-бек ?? % на любые онлайн-покупки и ?? % кэш-бэк на любые покупки вообще.
Давай 7% кишмишу на усе.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30225
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 20:32
Vorlon написав:
дадут новинку оформлять владельцам Card Blanche Online?
З часом заріжуть...як Комса2.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 30225
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:06
Подозреваю, что 5% онлайн останется только для тех яблочных и Ко сервисов. А обычные покупки будут 3%, остальные - 1%. Если повезет: 7/4/2, но я ОЧЕН сомневаюсь на это.
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:20
Slx написав:
для тех яблочных и Ко сервисов
Для меня, например, самое бесполезное, что только можно себе представить...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7446
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 369 раз.
- Подякували: 744 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:23
Как КБ выплачивается на онлайн?
Деньгами на общий счёт, как погашение задолженности, или отдельно, потом сам выводишь?
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 855
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52
mihasik На рахунок картки - гасить частину заборгованості.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 2959
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:10
Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами.
Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового.
Для чего она вообще?
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 356
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 лис, 2019 09:39
ukrprom2014 написав:
Есть КБ и КБОнлайн с кредлимитами.
Звонят из банка и предлагают еще синюю оформлять. По тарифам не вижу вообще ничего толкового.
Для чего она вообще?
Для того чтобы сотрудники банка бонусы получили
. Они ее пытаются впаривать постоянно пользователям КБВ и КБО. Наверное кто-то берет. Иногда пытаются впарить вместо КБО (заказывал он-лайн - пришел получать, говорят а у вас "блю" согласован). В общем Вы правы - толку с нее никакого. Never mind
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 3287
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 672 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|78706
|9289207
|
|
|14136
|1963231
|
|
|35536
|4397241
|
|